Apple TV+ w maju. Dwa ciekawie zapowiadające się seriale i kilka powrotów

Wielkie cygaro Wielkie cygaro zadebiutuje 17 maja. Na początek widzowie otrzymają dostęp do dwóch pierwszych odcinków, a kolejne będą pojawiać się w każdy piątek do 14 czerwca. W obsadzie znaleźli się tacy aktorzy jak: André Holland, Tiffany Boone, Alessandro Nivola, Marc Menchaca, P.J. Byrne, Jordane Christie, Jaime Ray Newman oraz John Doman.

Mroczna materia

Mroczna materia to thriller science fiction, serial składający się z 9 odcinków. W obsadzie znaleźli się Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Oakes Fegley oraz Dayo Okeniyi.

Główny bohater zostaje przeniesiony do alternatywnej wersji swojego życia. Powrót do do rodziny jest oczywiście możliwy, ale żeby to się stało będzie musiał stawić czoła niezwykle trudnego przeciwnika, czyli samego siebie.

Lista premier Apple TV+ w maju