Apex Legends wraca do korzeni. Oryginalna mapa i klasyczne bronie pozwolą poczuć klimat początków gry

Wróć do czasu, który zapoczątkował wszystko: klasyczne Royale. Ten nowy tryb ograniczony czasowo przenosi graczy do oryginalnego Apex Legends z 2019 roku — to stara broń, legendy, zdolności, zasady i mapa, które wszystko rozpoczęły. Oznacza to, że musisz sobie poradzić bez osłony ewoluującej i ulepszeń umiejętności – do przetrwania Igrzysk Apex wystarczą ci zdolności i spryt.