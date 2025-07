Anulowany komiks science fiction trafi na ekrany. Producent Sin City przejmuje projekt

Anulowany, wskrzeszony i adaptowany Top Secret Service miał pierwotnie zadebiutować we wrześniu 2025 roku nakładem Dark Horse Comics. Seria zapowiadana była jako dynamiczna, komediowa opowieść science fiction dla fanów 21 Jump Street i Facetów w czerni. Jej bohaterami są Chris Lu i Blake Sansome – dwaj najlepsi kumple, którzy wstępują do Secret Service. Zamiast jednak chronić urzędującego prezydenta, zostają wysłani do Montany, by pilnować emerytowanego przywódcę USA. Szybko okazuje się, że ich misja ma o wiele poważniejsze znaczenie, niż początkowo przypuszczali – i wiąże się z kosmiczną intrygą oraz kontaktem z obcą cywilizacją.

Projekt może być kolejną szansą dla Stephena L’Heureux, który po klapie Sin City 2: Damulka warta grzechu (zaledwie 39,4 mln dolarów przy budżecie 65 mln) pracuje obecnie nad filmem Kung Fu z Donniem Yenem dla wytwórni Universal. Zack Keller, który napisze scenariusz filmu, znany jest z komiksów Cuphead, pracy przy Kasze opowieści Disneya oraz epizodów gry The Walking Dead. La Pietra z kolei ma w dorobku m.in. komiksową serię Czerwona Sonja. Co wyjdzie z połączenia ich talentów? To się okaże. Na razie nie podano planowanej daty premiery filmu Top Secret Service.