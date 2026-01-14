Anulowana trylogia z Gwiezdnych wojen od George’a Lucasa mogła naprawić największy błąd z Mrocznego widma

Niestety do powstania trylogii sequeli od Lucasa nigdy nie doszło. Twórca postanowił sprzedać swoją firmę Disneyowi, który miał własny plan na nowe filmy.

Chociaż George Lucas przez lata podkreślał, że Gwiezdne wojny były od początku zaplanowaną sagą, to kulisy powstawania serii pokazują, że twórca wielokrotnie reagował na odbiór widzów i korygował własne decyzje, czasem przyznając się do błędów dopiero wiele lat później. Jednym z nich była postać, która w Mrocznym widmie zrobiła ogromne wrażenie, ale została uśmiercona w finale filmu, przez co nie powróciła w kolejnych dwóch odsłonach serii. Darth Maul miał być głównym złoczyńcą trylogii sequeli od George’a Lucasa Chodzi oczywiście o Dartha Maula, ikonicznego z wyglądu Sitha, z podwójnym czerwonym mieczem świetlnym i prawdziwie demoniczną aurą, która sprawiała, że stał się jednym z najbardziej znanych złoczyńców z całych Gwiezdnych wojen. Problem w tym, że Mail pojawił się w całym filmie zaledwie na kilka minut i w ostatecznym pojedynku musiał uznać wyższość Obi-Wana Kenobiego. Dopiero po premierze Lucas zrozumiał, że uśmiercanie takiej postaci było jednym z jego największych błędów.

Twórca Gwiezdnych wojen próbował to później naprawić. Rozważał nawet, by w Zemście Sithów ujawnić, że generał Grievous to w rzeczywistości Maul zamknięty w cybernetycznej zbroi. Pomysł ostatecznie porzucono, ale sam bohater powrócił w serialu animowanym Gwiezdne wojny: Wojny klonów, co odbyło się z inicjatywy samego Lucasa. To jednak nie był koniec ambitnych planów na Maula.

Jak ujawnia książka The Star Wars Archives 1999 2005, Lucas miał zupełnie inną wizję trylogii sequeli niż ta, którą później zrealizował Disney. W jego koncepcji Darth Maul miał stać się głównym antagonistą nowych filmów, nie jako zwykły Sith, lecz jako galaktyczny szef świata przestępczego, który przejmuje wpływy w chaosie po upadku Imperium. Towarzyszyć miał mu nowy uczeń, Darth Talon, co czyniłoby Maula naturalnym przedłużeniem linii Sithów. W tej wersji historii to Luke Skywalker i Leia Organa stawaliby na czele odrodzonego Zakonu Jedi i Nowej Republiki, próbując powstrzymać przestępcze imperium Maula. Co więcej, to Leia miała zostać uznana za Wybrańca, który ostatecznie przywraca równowagę i pokój w galaktyce. Te plany nigdy nie doczekały się realizacji na dużym ekranie. Paradoksalnie, część tych idei powraca dziś w nowej formie. Zapowiedziany animowany serial Maul - Shadow Lord pokaże Maula jako Sitha i jednocześnie kryminalnego władcę w mrocznym okresie rządów Imperium. Choć akcja nie rozgrywa się po jego upadku, duch niewykorzystanej wizji Lucasa będzie wyraźnie obecny. Niestety data premiery serialu wciąż nie jest jeszcze znana.

