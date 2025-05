Anulowana gra Transformers na szkicach koncepcyjnych. Styl graficzny łączy kreskówkę z filmami Michaela Baya

W styczniu studio Splash Damage ogłosiło anulowanie Transformers: Reactivate, tłumacząc decyzję chęcią skupienia się na innych projektach. Już dzień później do sieci trafiły fragmenty rozgrywki, pokazujące mechanikę jazdy i walki. Teraz mamy do czynienia z podobną sytuacją, ale tym razem chodzi o projekt o nazwie roboczej Project Goliath.

Szczególnie interesujący jest wygląd Bumblebee, który mocno czerpie z jego najnowszego wcielenia w filmie Transformers: Przebudzenie bestii. W grze Autobot miałby zmieniać się w terenowego buggy, co sugeruje bardziej dynamiczny, off-roadowy charakter rozgrywki. Wśród grafik znalazł się także projekt egzoszkieletu, prawdopodobnie przeznaczonego dla ludzkiego bohatera. Według fanowskich spekulacji fabuła gry mogła nawiązywać do Rise of the Beasts, w którym główny bohater zakłada kombinezon stworzony z elementów Mirage'a i staje się swego rodzaju hybrydą człowieka i Transformera. Więcej fotek możecie zobaczyć na stronie Tformers.