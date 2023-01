Ant-Man i Osa: Kwantomania na nowym materiale

Do premiery Ant-Man i Osa: Kwantomania nie zostało już zbyt wiele czasu, dlatego Marvel postanowił przypomnieć o nadchodzącej produkcji. W ręce widzów oddano kolejny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Ant-Man i Osa: Kwantomania już wkrótce trafi do kin

Chętnie dowiemy się, czy wybieracie się do kina na Ant-Man i Osa: Kwantomania. Przypomnijmy, że film w ostatnim czasie miał sporo problemów. Na początku stycznia dowiedzieliśmy się, że potrzebne są dokrętki na ostatnią chwilę. Obiektem kpin wśród internautów stał się M.O.D.O.K., którego prezencja nie przypadała do gustu fanom. Oberwało się również scenarzyście, który niefortunnie porównał Ant-Man i Osa: Kwantomania do filmu Diuna. Miejmy jednak nadzieję, że produkcja okaże się udana, a fani dzieł Marvela wyjdą z kin zadowoleni.



Reżyserem filmu jest Peyton Reed, twórca poprzednich dwóch części. W obsadzie znaleźli się: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Jonathan Majors, Randall Park, Gregg Turkington oraz Bill Murray.



Ant-Man i Osa: Kwantomania pojawi się w kinach 17 lutego.