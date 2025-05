Anno 1800 z darmowym „DLC”? Fani stworzyli ogromną modyfikację New Horizons

Choć uwaga wielu graczy skupia się już na zapowiedzianym Anno 117: Pax Romana, Anno 1800 nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Potwierdzeniem tego jest premiera długo wyczekiwanej fanowskiej modyfikacji New Horizons, która oferuje zawartość porównywalną z oficjalnymi rozszerzeniami.

Anno 1800 – mod New Horizons

New Horizons wprowadza do Anno 1800 zupełnie nowy region – Horai – inspirowany Dalekim Wschodem. Oryginalnym rozwiązaniem jest mechanika sezonowa: pory roku wpływają na produkcję, wymuszając magazynowanie zapasów przed monsunami. Gracze zyskają dostęp do dwóch nowych grup populacyjnych (Nóngmín i Gongrén), a także do szeregu unikalnych budynków, towarów i festiwali.