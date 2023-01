Anno 1800: Console Edition z datą premiery. Wiemy, kiedy gra trafi na PS5 i XSX

Mamy dobre wieści dla wszystkich miłośników gier strategicznych, którzy na co dzień korzystają z konsol PlayStation lub Xbox. Już niedługo posiadacze sprzętów Sony i Microsoftu będą mieli okazję zapoznać się z najnowszą odsłoną serii Anno. Ubisoft ujawnił bowiem datę premiery Anno 1800: Console Edition, które powstało z myślą o użytkownikach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Premiera Anno 1800: Console Edition na PlayStation 5 i Xbox Series X/S odbędzie się już w marcu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ubisoft oraz deweloperów ze studia Ubisoft Blue Byte, wspomniane wyżej Anno 1800: Console Edition zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S dokładnie 16 marca, czyli za niecałe dwa miesiące. Gracze muszą się natomiast przygotować się na wydatek odpowiednio 179 zł i 179,99 złotych. Produkcja jest już dostępna zarówno w PlayStation Store, jak i Xbox Store.



Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Gracze, którzy zdecydują się złożyć pre-order, otrzymają dodatkowo album cyfrowy i cyfrową ścieżkę dźwiękową z gry, a także dostęp do Pakietu Imperialnego i Pakietu Konsolowych Pionierów. Więcej szczegółów znajdziecie w cyfrowych sklepach Sony i Microsoftu.



Na koniec przypomnijmy, że Anno 1800 dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Pieniądz robi pieniądz – recenzja Anno 1800.