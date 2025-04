Anno 117 z pierwszym spojrzeniem na rozgrywkę. Zapowiedziano duże zmiany w budowaniu miast i potrzeb obywateli

Choć oficjalny pokaz rozgrywki z Anno 117: Pax Romana został opóźniony i musimy na niego poczekać jeszcze do 19 maja, twórcy nie zostawili fanów z pustymi rękami. Podczas specjalnej transmisji zaprezentowano pierwsze screeny z gry oraz ujawniono szereg nowości, które znacząco odmienią sposób budowania imperium w tej kultowej strategii ekonomicznej.

Anno 117: Pax Romana – pierwsze screeny z gry

Największą zmianą, jaką przynosi Anno 117, jest przebudowany system potrzeb obywateli. Zamiast tradycyjnego, liniowego modelu, w którym gracze musieli zaspokoić wszystkie potrzeby, by awansować populację na wyższy poziom, teraz wprowadzono tzw. potrzeby opcjonalne. Każda grupa społeczna ma kilka kategorii potrzeb m.in. jedzenie, odzież czy usługi publiczne, ale nie trzeba zaspokajać ich wszystkich. Wystarczy spełnić część z nich, by przejść dalej, co daje graczom większą swobodę w planowaniu rozwoju.