Anno 117: Pax Romana pozwoli wybrać własnego bohatera. Ubisoft zdradza szczegóły

W czerwcu poznaliśmy datę premiery Anno 117: Pax Romana. Produkcja zbliża się do debiutu coraz większymi krokami, bowiem trafi w ręce graczy już w przyszłym miesiącu. Ubisoft ogłosił pierwsze informacje dotyczące kampanii oraz zawartości Year 1 Pass.

Ubisoft odsłania Year 1 Pass do Anno 117: Pax Romana

Po raz pierwszy w historii serii Anno, gracze będą mogli dokonać wyboru postaci. Jedną z dostępnych ścieżek jest wcielenie się w postać Marcusa, młodego gubernatora Rzymu, który zmaga się z brakiem pewności siebie po niespodziewanym mianowaniu. Alternatywną opcją jest podążanie ścieżką Marcii, której tajemniczy i rzadki awans na stanowisko gubernatora rzuca wyzwanie normom imperium zdominowanego przez mężczyzn.