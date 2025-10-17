Anno 117: Pax Romana pozwoli wybrać własnego bohatera. Ubisoft zdradza szczegóły

W czerwcu poznaliśmy datę premiery Anno 117: Pax Romana. Produkcja zbliża się do debiutu coraz większymi krokami, bowiem trafi w ręce graczy już w przyszłym miesiącu. Ubisoft ogłosił pierwsze informacje dotyczące kampanii oraz zawartości Year 1 Pass.
Ubisoft odsłania Year 1 Pass do Anno 117: Pax Romana
Po raz pierwszy w historii serii Anno, gracze będą mogli dokonać wyboru postaci. Jedną z dostępnych ścieżek jest wcielenie się w postać Marcusa, młodego gubernatora Rzymu, który zmaga się z brakiem pewności siebie po niespodziewanym mianowaniu. Alternatywną opcją jest podążanie ścieżką Marcii, której tajemniczy i rzadki awans na stanowisko gubernatora rzuca wyzwanie normom imperium zdominowanego przez mężczyzn.
W Anno 117: Pax Romana wybory gracza mają znaczenie na każdym etapie rozgrywki i zawsze niosą ze sobą konsekwencje. O sukcesie stworzonego imperium zadecyduje to, jaką prowincję wybierze gracz, a także decyzje dotyczące kultu bogów, technologii i potęgi militarnej.
Zawartość Year 1 Pass wprowadzi rozszerzenia oraz nowe wyzwania, które poszerzą zasięg imperium, oferując świeże możliwości eksploracji. Przepustka składa się z trzech dużych dodatków. Pierwsze DLC, zatytułowane Provinces of Ash, umożliwi graczom odkrycie największej wyspy, jaka kiedykolwiek została stworzona w serii. Drugie rozszerzenie, The Hippodrome, skoncentruje się na budowie największego monumentu w historii Anno. Ostatni dodatek z Przepustki Rocznej, Dawn of the Delta, zabierze graczy w podróż do zupełnie nowej prowincji.
Na zakończenie przypomnijmy, że Anno 117: Pax Romana powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutuje 13 listopada 2025 roku.
