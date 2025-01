Anno 117: Pax Romana może przynieść prawdziwą rewolucję w budowaniu dróg

Anno 117: Pax Romana może umożliwić budowanie krętych dróg

Na platformie X ukazał się nowy wpis od twórców serii Anno. Jak napisali deweloperzy, kilka dni temu był „odpowiedni dzień, aby ogłosić, że wracamy na trasę”. „Dokąd prowadzi? Co zobaczymy po drodze? Bądźcie czujni!” – czytamy w poście. Najważniejszym elementem jest jednak załączona grafika, która wywołała spore poruszenie wśród graczy.

Na grafice widzimy bowiem krętą drogę, która szczególnie zainteresowała graczy. Do tej pory w grach z serii Anno drogi można było budować jedynie w oparciu o siatkę, a zakręty mogły być tworzone jedynie pod kątem prostym. Grafika z Anno 117: Pax Romana sugeruje jednak, że nowa odsłona gry może dać graczom większą swobodę w projektowaniu dróg, umożliwiając tworzenie łagodnych łuków i zakrętów. Fani serii mogą interpretować to jako zapowiedź rewolucyjnych zmian w systemie budowania właśnie tego elementu miasta, co byłoby stanowić znaczącą zmianę w porównaniu do poprzednich części.