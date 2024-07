Anno 117: Pax Romana pozwoli dokładnie przyjrzeć się mieszkańcom miasta. Według Ubisoftu „Rzym idealnie pasuje do Anno”

Na oficjalnej stronie Xbox Wire ukazał się wywiad z reżyserem kreatywnym gry Anno 117: Pax Romana. Jak przekazał Manuel Reinher, „po eksploracji przyszłości (2205) i niedalekiej przeszłości (1800) nadszedł idealny czas, aby wspólnie udać się do starożytności”. Według dewelopera, Anno w Imperium Rzymskim to świetny kontrast dla wcześniejszych odsłon serii, o które „nasza społeczność prosiła przez ponad dekadę”.

Rzym idealnie pasuje do Anno. To fascynująca era zarówno dla gier strategicznych, jak i budowniczych. Jest to jedno z najbardziej znanych imperiów wszech czasów i ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie. To epoka pełna cudów architektury, polityki, handlu, sztuki i konfliktów - te tematy są wciąż aktualne.

Dzięki naszemu unikalnemu połączeniu funkcji budowania miasta, głębokiej symulacji ekonomicznej i elementów 4x, takich jak dyplomacja i wojsko, możemy dostarczyć Rzym jak żadna inna gra wcześniej. To, wraz ze skalą i pięknem, sprawi, że Anno 117: Pax Romana będzie najlepszą grą o budowaniu, którą pokochają fani. – przekazał reżyser kreatywny gry.