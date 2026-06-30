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Angry Birds 3 nadlatuje. Fani czekali na kontynuację aż siedem lat

Jakub Piwoński
2026/06/30 11:20
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Trzeci film z serii adaptującej popularną grę w końcu otrzymał pierwszy zwiastun.

Szalone ptaszki znowu coś zniszczą. Po siedmiu latach od premiery drugiej części Paramount w końcu pokazał pierwszy zwiastun Angry Birds 3. Przy tej okazji potwierdzono, że film trafi do kin 23 grudnia. Oznacza to koniec wyjątkowo długiego oczekiwania na kontynuację – poprzednia odsłona serii zadebiutowała jeszcze w 2019 roku.

Angry Birds 3
Angry Birds 3

Nadchodzi Angry Birds 3

Nowa animacja ponownie zabierze widzów do świata inspirowanego kultową grą mobilną studia Rovio. Tym razem twórcy stawiają nie tylko na kolejną przygodę pełną humoru i akcji, ale także na bardziej osobisty wątek głównego bohatera. Red będzie musiał bowiem zmierzyć się z rolą ojca, jednocześnie próbując uratować świat przed nowym zagrożeniem.

Do swoich ról powracają Jason Sudeikis jako Red, Josh Gad jako Chuck oraz Danny McBride jako Bomb. W obsadzie znaleźli się także między innymi Emma Myers, Rachel Bloom, Lily James, Keke Palmer, a nawet popularny twórca internetowy MrBeast, który użyczy jednego z głosów. Za reżyserię odpowiada John Rice, współtwórca drugiej części serii, natomiast scenariusz napisał Thurop Van Orman, który również powraca do uniwersum Angry Birds po pracy nad poprzednim filmem.

GramTV przedstawia:

Pierwszy zwiastun sugeruje, że twórcy pozostali wierni lekkiej, familijnej formule znanej z wcześniejszych odsłon. Nie zabraknie efektownych scen akcji, slapstickowego humoru oraz nowych bohaterów, którzy dołączą do dobrze znanej drużyny ptaków i świń. Choć pierwszy film z serii został dobrze przyjęty przez widownię zarabiając globalne około 350 mln dolarów, kontynuacja nie poradziła już sobie tak dobrze, przynosząc z kin zaledwie połowę tej kwoty. Producenci liczą jednak, że w marce wciąż drzemie potencjał.

Źródło:https://www.animationmagazine.net/2026/06/the-angry-birds-movie-3-official-trailer-hatches-a-clutch-of-parenting-perils/

Tagi:

Popkultura
Rovio
Angry Birds
sequel
film animowany
Angry Birds 2
Paramount Pictures
kontynuacja
adaptacja gry
Angry BIrds 3
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112