Angry Birds 3 nadlatuje. Fani czekali na kontynuację aż siedem lat

Szalone ptaszki znowu coś zniszczą. Po siedmiu latach od premiery drugiej części Paramount w końcu pokazał pierwszy zwiastun Angry Birds 3. Przy tej okazji potwierdzono, że film trafi do kin 23 grudnia. Oznacza to koniec wyjątkowo długiego oczekiwania na kontynuację – poprzednia odsłona serii zadebiutowała jeszcze w 2019 roku.

Nadchodzi Angry Birds 3

Nowa animacja ponownie zabierze widzów do świata inspirowanego kultową grą mobilną studia Rovio. Tym razem twórcy stawiają nie tylko na kolejną przygodę pełną humoru i akcji, ale także na bardziej osobisty wątek głównego bohatera. Red będzie musiał bowiem zmierzyć się z rolą ojca, jednocześnie próbując uratować świat przed nowym zagrożeniem.