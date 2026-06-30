Angry Birds 3 nadlatuje. Fani czekali na kontynuację aż siedem lat

Trzeci film z serii adaptującej popularną grę w końcu otrzymał pierwszy zwiastun.
Szalone ptaszki znowu coś zniszczą. Po siedmiu latach od premiery drugiej części Paramount w końcu pokazał pierwszy zwiastun Angry Birds 3. Przy tej okazji potwierdzono, że film trafi do kin 23 grudnia. Oznacza to koniec wyjątkowo długiego oczekiwania na kontynuację – poprzednia odsłona serii zadebiutowała jeszcze w 2019 roku.
Nadchodzi Angry Birds 3
Nowa animacja ponownie zabierze widzów do świata inspirowanego kultową grą mobilną studia Rovio. Tym razem twórcy stawiają nie tylko na kolejną przygodę pełną humoru i akcji, ale także na bardziej osobisty wątek głównego bohatera. Red będzie musiał bowiem zmierzyć się z rolą ojca, jednocześnie próbując uratować świat przed nowym zagrożeniem.
Do swoich ról powracają Jason Sudeikis jako Red, Josh Gad jako Chuck oraz Danny McBride jako Bomb. W obsadzie znaleźli się także między innymi Emma Myers, Rachel Bloom, Lily James, Keke Palmer, a nawet popularny twórca internetowy MrBeast, który użyczy jednego z głosów. Za reżyserię odpowiada John Rice, współtwórca drugiej części serii, natomiast scenariusz napisał Thurop Van Orman, który również powraca do uniwersum Angry Birds po pracy nad poprzednim filmem.
GramTV przedstawia:
Pierwszy zwiastun sugeruje, że twórcy pozostali wierni lekkiej, familijnej formule znanej z wcześniejszych odsłon. Nie zabraknie efektownych scen akcji, slapstickowego humoru oraz nowych bohaterów, którzy dołączą do dobrze znanej drużyny ptaków i świń. Choć pierwszy film z serii został dobrze przyjęty przez widownię zarabiając globalne około 350 mln dolarów, kontynuacja nie poradziła już sobie tak dobrze, przynosząc z kin zaledwie połowę tej kwoty. Producenci liczą jednak, że w marce wciąż drzemie potencjał.
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