Keanu Reeves znów zostanie samurajem. Powstaje projekt, określany jako John Wick w Feudalnej Japonii

Hidari ma być opowieścią inspirowaną postacią Hidari Jingoro, legendarnego japońskiego cieśli i artysty, który według podań miał żyć w XVII wieku. Jego historia od lat obrasta tajemnicą, ponieważ do dziś nie ma pewności, czy rzeczywiście istniał. Właśnie ta aura niedopowiedzenia okazała się dla Kawamury idealnym punktem wyjścia do stworzenia filmu o człowieku, który potrafi nadawać drewnu pozory życia.

Keanu Reeves dołącza do obsady niezwykłego projektu animowanego Hidari. Aktor potwierdził swój udział w samurajskiej produkcji stop motion podczas festiwalu Annecy. Film Masashiego Kawamury już teraz wzbudza spore zainteresowanie, gdyż twórcy zapowiadają widowisko łączące brutalną energię kina akcji, estetykę anime oraz ręcznie wykonywaną animację drewnianych lalek.

Myślę, że animacja poklatkowa i to, co udało im się osiągnąć, ich nadzieja oraz ambicja, mają bardzo filmowy charakter. To może być jednocześnie wielka skala i coś bardzo intymnego, a scenariusz, który opracowali, uważam za wyjątkowy. Chcę zobaczyć ten film i chcę w nim wystąpić. Jestem bardzo podekscytowany tym, że możemy rozpocząć pracę, i tym, że będę miał okazję zagrać tę rolę oraz stać się częścią tego projektu. To będzie coś naprawdę wyjątkowego, co będziemy mogli pokazać światu - powiedział Keanu Reeves.

Masashi Kawamura przedstawił Hidari również podczas Annecy Animation Showcase w Cannes, a następnie opowiedział o projekcie w trakcie panelu „Finding a Shared Vision: Co Production with Japan” na festiwalu Annecy. W tym samym programie pojawiły się również A New Dawn Yoshitoshiego Shinomiyi oraz On the Killing Road Tomofumiego Inoue.

Właśnie taki film chcemy stworzyć. Hidari to samurajski film akcji, który łączy w sobie wybuchową energię anime z ręcznie wykonaną estetyką animacji poklatkowej. Wyobraźcie sobie Johna Wicka osadzonego w feudalnej Japonii i zagranego przez drewniane lalki na sterydach - stwierdził Kawamura.

Fabuła filmu skupi się na młodym mistrzu ciesielstwa, który pracuje przy odbudowie zamku Edo. Bohater zostaje jednak wplątany w brutalny spisek, w wyniku którego traci mentora, narzeczoną oraz prawą rękę. Po tragedii nie poddaje się, lecz zaczyna wykorzystywać swoje rzemiosło w zupełnie nowy sposób. Narzędzia cieśli stają się bronią, a on sam rzeźbi dla siebie śmiercionośną protezę.

Nikt nie wie, czy naprawdę istniał. Otacza go wiele tajemnic, co wydało mi się bardzo interesujące przy tworzeniu głównego bohatera mojej historii. Ludzie mówili nawet, że potrafił tchnąć życie w drewno. Kiedy to usłyszałem, pomyślałem: przecież dokładnie to robimy w animacji poklatkowej. Poruszamy martwe przedmioty i próbujemy stworzyć życie - dodał Kawamura.

Twórca podkreśla, że wybór drewnianych rzeźb nie jest wyłącznie zabiegiem estetycznym. Materiał ma wynikać bezpośrednio z tematu filmu, ponieważ bohater posługuje się dokładnie takim tworzywem, jakie według legendy wykorzystywał Hidari Jingoro. W efekcie technika animacji staje się częścią samej opowieści.