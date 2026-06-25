Spin-off Shreka z datą premiery. Na nowy film nie będziemy musieli długo czekać

DreamWorks ma dla fanów jeszcze więcej historii ze świata Shreka.

Studio DreamWorks Animation wraca do świata Shreka z kolejną dużą produkcją. Tym razem własny film otrzyma Osioł, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci całej serii. Osioł – ustalono datę premiery spin-offu Shreka Universal Pictures i DreamWorks Animation wyznaczyły datę premiery animacji Osioł. Film ma trafić do kin 30 czerwca 2028 roku i skupi się na gadatliwym towarzyszu Shreka, któremu od lat głosu użycza Eddie Murphy. Aktor ponownie powróci do swojej charakterystycznej roli, a sama produkcja ma być opowieścią o początkach bohatera. Twórcy pokażą, jak zwykły osioł stał się Osłem znanym widzom z kultowej serii.

Za reżyserię filmu odpowie Charlie Bean, twórca mający na koncie między innymi Lego Batman: Film oraz aktorską wersję Zakochanego kundla. Producentką animacji została Rebecca Huntley, wcześniej związana z takimi tytułami jak Kung Fu Panda 4 oraz Pan Wilk i spółka. Funkcję współreżysera obejmie Matt Flynn, który pracował w DreamWorks jako story artist przy Dzikim robocie, Kocie w butach: Ostatnim życzeniu oraz The Bad Guys 2.

GramTV przedstawia:

Zanim jednak Osioł dostanie własną historię, widzowie ponownie odwiedzą Zasiedmiogórogród w piątej części głównej serii. Shrek 5 zadebiutuje 2 lipca 2027 roku, czyli rok przed premierą Osła. Niedawno piąta część Shreka otrzymała nowy zwiastun. Do swoich ról powrócą Mike Myers jako Shrek, Eddie Murphy jako Osioł oraz Cameron Diaz jako Fiona. Do obsady dołączy również Zendaya. Reżyserią zajmą się Conrad Vernon i Walt Dohrn, którzy dobrze znają markę i wcześniej byli związani z jej rozwojem. Pierwszy Shrek zadebiutował w 2000 roku i szybko stał się jedną z najważniejszych animacji początku XXI wieku. Produkcja w przewrotny sposób podeszła do klasycznych baśni, pokazując historię niedocenianego ogra, gadatliwego osła i całej galerii postaci ze świata bajek. Film zarobił na świecie niemal 500 milionów dolarów, a także zdobył pierwszego w historii Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Sukces pierwszej części doprowadził do powstania kolejnych odsłon. W 2004 roku ukazał się Shrek 2, w 2007 roku Shrek Trzeci, a w 2010 roku Shrek Forever. Marka doczekała się również dwóch spin-offów poświęconych Kotowi w Butach. Teraz do tego grona dołączy Osioł, który po latach występów u boku Shreka wreszcie otrzyma własną kinową przygodę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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