Andrzej Sapkowski rozbawił publiczność. Autor Wiedźmina odpowiedział, czy napisze książkę z innym bohaterem niż Geraltem

Radosław Krajewski
2025/11/03 12:15
Już teraz wiadomo, że nowa część przygód Geralta powstaje.

Nie jest tajemnicą, że Andrzej Sapkowski pracuje już nad nową książką z wiedźmińskiego cyklu. Nową powieść zapowiedział przy okazji premiery Rozdroża kruków w ubiegłym roku. Ostatnio polskiego pisarza można było spotkać podczas wydarzenia Tales of the Weird w British Library w Londynie, gdzie autor po raz kolejny udowodnił, że potrafi zjednać sobie publiczność nie tylko piórem, ale i ciętym poczuciem humoru. Polski pisarz został zapytany o możliwość napisania nowej powieści z bohaterem innym niż Geralt z Rivii. Jego odpowiedź wzbudziła salwy śmiechu wśród zgromadzonych.

Wiedźmin – Andrzej Sapkowski nie planuje książek z innymi bohaterami niż Geralt

Na TikToku pojawiło się krótkie nagranie ze spotkania, na którym Sapkowski odpowiedział, czy planuje napisać historię z innym protagonistą, niż słynnym łowcą potworów. Pisarz jasno dał do zrozumienia, że fani nie powinni na to liczyć.

Wolałbym nie. Geralt jest wystarczająco dobrym bohaterem, by mógł być w centrum każdej opowieści. Po co więc szukać na siłę innych postaci? Nie ma takiej potrzeby. Oczywiście, nie byłoby to niemożliwe – w końcu dla faceta, który wymyślił Geralta, nic nie jest niemożliwe. Ale nie, nie planuję niczego takiego.

Słowa pisarza zostały przyjęte z entuzjazmem i szybko rozeszły się po mediach społecznościowych. Wielu fanów uznało, że w charakterystyczny dla siebie sposób Sapkowski połączył ironię z autentycznym przywiązaniem do stworzonego przez siebie świata.

Wieczór autorski z udziałem polskiego pisarza odbył się w ramach literackiego festiwalu Tales of the Weird, który w ostatnich dniach wzbudził duże emocje w środowisku literackim. Część zaproszonych autorów, w tym Joe Hill, syn Stephena Kinga, zrezygnowała z udziału w wydarzeniu w geście solidarności z protestującymi pracownikami British Library. Związkowcy z Public and Commercial Services Union domagają się podwyżek wynagrodzeń, a w strajku uczestniczy około 300 osób.

Pomimo kontrowersji wokół wydarzenia, obecność Andrzeja Sapkowskiego przyciągnęła tłumy czytelników. Jego wystąpienie pokazało, że nawet po latach od debiutu autor Wiedźmina potrafi zaskakiwać błyskotliwymi komentarzami i nie traci dystansu do własnej twórczości.

Tagi:

Popkultura
Wiedźmin
książki
Andrzej Sapkowski
wydarzenie
Geralt
fantasy
The Witcher
Tales of the Weird
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 13:12

Raczej błysnął jak zwykle, swym przerosnietym ego




