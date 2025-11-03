Andrzej Sapkowski rozbawił publiczność. Autor Wiedźmina odpowiedział, czy napisze książkę z innym bohaterem niż Geraltem

Nie jest tajemnicą, że Andrzej Sapkowski pracuje już nad nową książką z wiedźmińskiego cyklu. Nową powieść zapowiedział przy okazji premiery Rozdroża kruków w ubiegłym roku. Ostatnio polskiego pisarza można było spotkać podczas wydarzenia Tales of the Weird w British Library w Londynie, gdzie autor po raz kolejny udowodnił, że potrafi zjednać sobie publiczność nie tylko piórem, ale i ciętym poczuciem humoru. Polski pisarz został zapytany o możliwość napisania nowej powieści z bohaterem innym niż Geralt z Rivii. Jego odpowiedź wzbudziła salwy śmiechu wśród zgromadzonych.

Wiedźmin – Andrzej Sapkowski nie planuje książek z innymi bohaterami niż Geralt

Na TikToku pojawiło się krótkie nagranie ze spotkania, na którym Sapkowski odpowiedział, czy planuje napisać historię z innym protagonistą, niż słynnym łowcą potworów. Pisarz jasno dał do zrozumienia, że fani nie powinni na to liczyć.