Andrzej Sapkowski rozbawił publiczność. Autor Wiedźmina odpowiedział, czy napisze książkę z innym bohaterem niż Geraltem

Już teraz wiadomo, że nowa część przygód Geralta powstaje.
Nie jest tajemnicą, że Andrzej Sapkowski pracuje już nad nową książką z wiedźmińskiego cyklu. Nową powieść zapowiedział przy okazji premiery Rozdroża kruków w ubiegłym roku. Ostatnio polskiego pisarza można było spotkać podczas wydarzenia Tales of the Weird w British Library w Londynie, gdzie autor po raz kolejny udowodnił, że potrafi zjednać sobie publiczność nie tylko piórem, ale i ciętym poczuciem humoru. Polski pisarz został zapytany o możliwość napisania nowej powieści z bohaterem innym niż Geralt z Rivii. Jego odpowiedź wzbudziła salwy śmiechu wśród zgromadzonych.
Wiedźmin – Andrzej Sapkowski nie planuje książek z innymi bohaterami niż Geralt
Na TikToku pojawiło się krótkie nagranie ze spotkania, na którym Sapkowski odpowiedział, czy planuje napisać historię z innym protagonistą, niż słynnym łowcą potworów. Pisarz jasno dał do zrozumienia, że fani nie powinni na to liczyć.
Wolałbym nie. Geralt jest wystarczająco dobrym bohaterem, by mógł być w centrum każdej opowieści. Po co więc szukać na siłę innych postaci? Nie ma takiej potrzeby. Oczywiście, nie byłoby to niemożliwe – w końcu dla faceta, który wymyślił Geralta, nic nie jest niemożliwe. Ale nie, nie planuję niczego takiego.
Słowa pisarza zostały przyjęte z entuzjazmem i szybko rozeszły się po mediach społecznościowych. Wielu fanów uznało, że w charakterystyczny dla siebie sposób Sapkowski połączył ironię z autentycznym przywiązaniem do stworzonego przez siebie świata.
Wieczór autorski z udziałem polskiego pisarza odbył się w ramach literackiego festiwalu Tales of the Weird, który w ostatnich dniach wzbudził duże emocje w środowisku literackim. Część zaproszonych autorów, w tym Joe Hill, syn Stephena Kinga, zrezygnowała z udziału w wydarzeniu w geście solidarności z protestującymi pracownikami British Library. Związkowcy z Public and Commercial Services Union domagają się podwyżek wynagrodzeń, a w strajku uczestniczy około 300 osób.
Pomimo kontrowersji wokół wydarzenia, obecność Andrzeja Sapkowskiego przyciągnęła tłumy czytelników. Jego wystąpienie pokazało, że nawet po latach od debiutu autor Wiedźmina potrafi zaskakiwać błyskotliwymi komentarzami i nie traci dystansu do własnej twórczości.