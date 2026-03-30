Andrea Kimi Antonelli wygrywa Grand Prix Japonii 2026. Włoski kierowca objął prowadzenie w mistrzostwach

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/30 13:20
Antonelli i Mercedes odnieśli zwycięstwo w minionym Grand Prix Japonii w F1.

Kierowca Mercedesa, Andrea Kimi Antonelli, wygrał wyścig o Grand Prix Japonii 2026, startując z Pole Position i odnosząc drugie zwycięstwo w sezonie. 19-letni Włoch już wcześniej zapisał się w historii Formuły 1, zostając zaledwie drugim nastolatkiem, który wygrał wyścig Grand Prix, a stało się to podczas rundy w Chinach. Było to także pierwsze zwycięstwo włoskiego kierowcy od 20 lat. Teraz potwierdził swoją świetną formę, dominując również na torze w Japonii.

Antonelli wygrywa Grand Prix Japonii

Antonelli nie miał najlepszego startu i spadł na szóste miejsce, jednak kluczowym momentem wyścigu była neutralizacja po bardzo groźnym wypadku Olivera Bearmana. Dzięki temu wydarzeniu, Antonelli zyskał możliwość “darmowego” pit stopu, co pozwoliło mu wrócić na tor na prowadzeniu. Po restarcie wyścigu Antonelli szybko zaczął powiększać przewagę nad rywalami, kontrolując sytuację aż do mety. Tym samym zapewnił zespołowi Mercedes-AMG Petronas Formula One Team komplet zwycięstw w pierwszych trzech rundach sezonu 2026.

Drugie miejsce zajął Oscar Piastri z McLarena, który prowadził na początku wyścigu, a na najniższym stopniu podium stanął Charles Leclerc z Ferrari. Tuż za nimi finiszował George Russell. Piąte miejsce przypadło aktualnemu mistrzowi świata Lando Norrisowi, z kolei Lewis Hamilton ukończył wyścig na szóstej pozycji, mimo że wcześniej liczył się w walce o podium. Max Verstappen, startujący z 11 pola awansował jedynie na ósme miejsce, przegrywając walkę o siódmą pozycję z Pierre Gaslym z Alpine. Wyścigu nie ukończył Lance Stroll z powodu problemów technicznych, a jedynym innym kierowcą, który odpadł z rywalizacji w wyniku wypadku, był wspomniany Bearman po swoim wypadku.

Dzięki zwycięstwu Antonelli po raz pierwszy w karierze objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata i został najmłodszym liderem w historii Formuły 1.

Wyniki Grand Prix Japonii:

Crash.net

Źródło:https://www.crash.net/f1/results/1092631/1/full-2026-f1-japanese-grand-prix-race-results

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

