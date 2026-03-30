Andrea Kimi Antonelli wygrywa Grand Prix Japonii 2026. Włoski kierowca objął prowadzenie w mistrzostwach

Kierowca Mercedesa, Andrea Kimi Antonelli, wygrał wyścig o Grand Prix Japonii 2026, startując z Pole Position i odnosząc drugie zwycięstwo w sezonie. 19-letni Włoch już wcześniej zapisał się w historii Formuły 1, zostając zaledwie drugim nastolatkiem, który wygrał wyścig Grand Prix, a stało się to podczas rundy w Chinach. Było to także pierwsze zwycięstwo włoskiego kierowcy od 20 lat. Teraz potwierdził swoją świetną formę, dominując również na torze w Japonii.

Antonelli nie miał najlepszego startu i spadł na szóste miejsce, jednak kluczowym momentem wyścigu była neutralizacja po bardzo groźnym wypadku Olivera Bearmana. Dzięki temu wydarzeniu, Antonelli zyskał możliwość “darmowego” pit stopu, co pozwoliło mu wrócić na tor na prowadzeniu. Po restarcie wyścigu Antonelli szybko zaczął powiększać przewagę nad rywalami, kontrolując sytuację aż do mety. Tym samym zapewnił zespołowi Mercedes-AMG Petronas Formula One Team komplet zwycięstw w pierwszych trzech rundach sezonu 2026.