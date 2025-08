Andor z ogromnym wzrostem oglądalności względem pierwszego sezonu. Lucasfilm żałuje zakończenia serialu?

W świecie seriali Gwiezdnych wojen rzadkością są produkcje, które zyskują widzów z odcinka na odcinek. Tym bardziej imponujące są najnowsze dane dotyczące drugiego sezonu Andora. Według udostępnionych statystyk, oglądalność serialu wzrosła o niemal 40% między sezonami. To wyraźny sygnał, że widzowie nie tylko zostali z produkcją do końca, ale wręcz dołączali do niej w trakcie emisji.

Andor to jedyny serial z Gwiezdnych wojen, który zyskał widzów między sezonami

I nie ma się co dziwić, gdyż Andor zyskał miano najlepszej serialu z Gwiezdnych wojen, a nawet jednej z najlepszych produkcji z tego uniwersum, bez żadnego podziału. Drugi sezon miał już ugruntowaną pozycję przez pierwszy i jedynie potwierdził wybitną jakość tego serialu. Lucasfilm może więc żałować, że dali zielone światło tylko na dwa sezony.