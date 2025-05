Analitycy o dacie premiery GTA 6. Konkurencja w końcu odetchnęła

Według doniesień, nawet pracownicy Rockstar Games mieli wątpliwości, czy pierwotny termin był w ogóle realny. Tymczasem analitycy branżowi już komentują wpływ tego opóźnienia na rynek i co ciekawe, inne studia mogą być z tego powodu… zadowolone. Jak podaje serwis GamesRadar, wielu analityków ocenia, że przesunięcie GTA 6 to dobra wiadomość dla konkurencji. Dr Serkan Toto, szef japońskiej firmy doradczej Kantan Games, nie ma wątpliwości:

Wczoraj otrzymaliśmy oficjalną datę premiery GTA 6 . Kultowa seria i zarazem najbardziej wyczekiwana gra w branży zadebiutuje później niż zakładano. Data premiery została wyznaczona na 26 maja 2026 roku, co oznacza przesunięcie o ponad rok względem wcześniej zapowiadanego okna „jesień 2025”.

Według niego luka, jaką GTA 6 pozostawia po sobie w 2025 roku, może otworzyć drzwi na przykład dla Nintendo, które zyskało więcej czasu na przygotowanie silnego line-upu na święta, szczególnie w kontekście premiery Switcha 2. Z podobną opinią wystąpił Joost van Dreunen, profesor w NYU Stern School of Business:

Van Dreunen podkreśla, że decyzja Rockstar to nie wpadka, a strategiczny ruch. Według niego maj 2026 to idealny moment na premierę, ponieważ baza użytkowników będzie większa, konkurencja mniejsza, a narracyjna dominacja GTA – pełna. Van Dreunen dodał do tego:

Tak samo zrobiło GTA 5 i właśnie dlatego osiągnęło taki sukces.

Choć twórcy innych gier będą musieli zadbać o własne kampanie marketingowe, bez obecności GTA, mają teraz znacznie więcej przestrzeni na przyciągnięcie uwagi graczy w 2025 roku. Wpływ GTA 6 na branżę już teraz jest ogromny i to mimo że do premiery pozostało jeszcze sporo czasu. Trwają nieustanne spekulacje na temat nadchodzącej produkcji, a gracze nie mogą się doczekać kolejnego zwiastuna, pokazując tym samym, jak znaczący jest to tytuł.