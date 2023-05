Amnesia: The Bunker – demo już dostępne

Wersja demonstracyjna jest dostępna na Steam , dzięki czemu wszyscy zainteresowani mogą osobiście doświadczyć klimatu Amnesia: The Bunker na chwilę przed premierą. Przypomnijmy, że akcja gry przenosi graczy do opuszczonego bunkra, a całość rozgrywa się w czasach I wojny światowej.

Amnesia: The Bunker złapało delikatną zadyszkę , przez co premiera gry nieco się obsunęła. Mamy jednak dobre wieści dla wszystkich, którzy czekają na najnowszy horror od Frictional Games . Już teraz możecie przetestować demo.

Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/ już 6 czerwca. Warto pamiętać, że nadchodząca produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Amnesia na PC.

