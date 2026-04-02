Amerykański urząd uderza w Nintendo. Patent cofnięty

O co chodzi? W następstwie decyzji United States Patent and Trademark Office Japończycy utracili przyznany w ubiegłym roku patent.
Nintendo traci uzyskany w ubiegłym roku patent
We wrześniu 2025 roku Nintendo mogło się cieszyć. Japoński gigant otrzymał amerykański patent na dość istotną z perspektywy graczy mechanikę. Chodziło tutaj o przywoływanie innej postaci po to, by ta walczyła w naszym imieniu. To o tyle ciekawe, że tego typu rozwiązania widywaliśmy już w wielu produkcjach, w tym tych np. z serii Pokemon. Ale nie tylko, bo od dawna z podobnych systemów korzystały również gry niekoniecznie sygnowane logiem wielkiego N. Nic więc dziwnego, że już po 2 miesiącach dyrektor USPTO, John A. Squires, nakazał ponowne zbadanie zasadności przyznania patentu.
