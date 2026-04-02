Zaloguj się lub Zarejestruj

Amerykański urząd uderza w Nintendo. Patent cofnięty

Maciej Petryszyn
2026/04/02 21:00
0
1

Nintendo 0:1 Amerykański Urząd Patentowy. Japoński gigant musi obejść się smakiem po decyzji organu ze Stanów Zjednoczonych.

O co chodzi? W następstwie decyzji United States Patent and Trademark Office Japończycy utracili przyznany w ubiegłym roku patent.

Nintendo traci uzyskany w ubiegłym roku patent

We wrześniu 2025 roku Nintendo mogło się cieszyć. Japoński gigant otrzymał amerykański patent na dość istotną z perspektywy graczy mechanikę. Chodziło tutaj o przywoływanie innej postaci po to, by ta walczyła w naszym imieniu. To o tyle ciekawe, że tego typu rozwiązania widywaliśmy już w wielu produkcjach, w tym tych np. z serii Pokemon. Ale nie tylko, bo od dawna z podobnych systemów korzystały również gry niekoniecznie sygnowane logiem wielkiego N. Nic więc dziwnego, że już po 2 miesiącach dyrektor USPTO, John A. Squires, nakazał ponowne zbadanie zasadności przyznania patentu.

GramTV przedstawia:

Powód? Zdaniem dyrektora wcześniej przyznane patenty mogły unieważnić ten, który dostało Nintendo. Był to pierwszy od 2012 roku raz, gdy szef USPTO osobiście zdecydował się na tego typu ruch. Według Squiresa “pojawiły się istotne nowe pytania dotyczące zdolności patentowej”. Podobne rozwiązania opatentowano już 2002 roku w przypadku Konami, a także w 2020 roku w przypadku… samego Nintendo. Okazuje się jednak, że była to decyzja zasadna – jak donosi serwis Games Fray, wszystkie 26 roszczeń ze strony Japończyków odrzucono, co w praktyce oznacza, że cały patent został cofnięty.

Niemniej nie oznacza to jeszcze końca sprawy, bo japoński gigant nadal może odpowiedzieć. Będzie miał na to 2 miesiące lub nawet więcej, jeżeli poprosi o przedłużenie terminu. W tym czasie będzie mógł złożyć odwołanie do Sądu Federalnego. Pytanie też, czy faktycznie wszystkie patentowe roszczenia zostaną odrzucone, bo jeżeli nie, to Nintendo nadal będzie miało przestrzeń do ewentualnych pozwów o naruszenie patentu.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/us-patent-office-revokes-nintendos-patent-on-summoning-characters-to-make-them-battle/

Tagi:

Tech
Nintendo
Technologie
USA
patenty
technologia
USPTO
mechaniki
Stany Zjednoczone
Odrzuceni
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112