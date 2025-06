American Truck Simulator zmierza do Dakoty Południowej. Zapowiedziano nowy dodatek z mapą

Nie zabraknie również klimatu Dzikiego Zachodu. Ten stan był domem dla wielu legendarnych postaci, takich jak Wild Bill Hickok czy Calamity Jane, znanych również widzom popularnego serialu Deadwood. Na ten moment nie podano daty premiery dodatku z Dakotą Południową. Najpierw do gry trafi Illinois, które jest obecnie na końcowym etapie produkcji. Warto również wspomnieć, że studio SCS zapowiedziało możliwość prowadzenia samochodów osobowych w jednej z przyszłych aktualizacji, co może znacząco wpłynąć na rozgrywkę.

American Truck Simulator to kolejna produkcja w dorobku studia SCS Software, które znane jest przede wszystkim z serii Euro Truck Simulator oraz 18 Wheels of Steel, a więc produkcji umożliwiających pokierowanie rozmaitymi ciężarówkami. Nie inaczej jest w przypadku American Truck Simulator. Zasiadamy za kółkiem potężnych maszyn, zwiedzając zarówno Stany Zjednoczone, jak i Kanadę. W trybie kariery przechodzimy drogę od zera do bohatera, rozpoczynając zabawę jak nowicjusz, by z czasem wspinać się po szczeblach i otworzyć własne przedsiębiorstwo transportowe.

American Truck Simulator pod względem ogólnych założeń przypomina to, co SCS Software zaproponowało graczom w swoich poprzednich tytułach. Zadanie polega więc na dostarczaniu rozmaitych towarów we wskazane miejsca, nierzadko w określonym przedziale czasowym, co stanowić może spore utrudnienie.