AMD Pixel Awards Europe 2024 - znamy nominowanych

Jak co roku na Pixel Heaven czekają atrakcje i nagrody nie tylko dla uczestników, ale też twórców gier. Kolejna odsłona Pixel Awards Europe, to kilkanaście gier nominowanych w kilku kategoriach, a sam konkurs zdominowany jest oczywiście przez gry niezależne. I to najlepiej takie, które potrafią wykazać się retro korzeniami. Choć oczywiście nie jest to warunek obowiązkowy. W 2024 roku jury postanowiło wyróżnić dwanaście tytułów z niemal 200 zgłoszonych do konkursu gier:

A oto finaliści AMD Pixel Awards Europe 2024:

BEST ART

Snufkin: Melody of Moominvalley

Songs of Silence

The Many Pieces of Mr. Coo

BEST GAMEPLAY

BZZZT

Bulwark: Falconeer Chronicles

Paper Trail

BEST AUDIO

Heading Out

Holstin

The Thaumaturge

BEST SOUNDTRACK

BZZZT

Snufkin: Melody of Moominvalley

The Thaumaturge

BEST STORY

Holstin

The Gap

The Thaumaturge

RETRO ROOTS

BZZZT

Holstin

Tony: Montezuma's Gold

BIG BANG!

Bulwark: Falconeer Chronicles

Snufkin: Melody of Moominvalley

Paper Trail

INDIE GRAND PRIX

Snufkin: Melody of Moominvalley

Paper Trail

The Many Pieces of Mr. Coo

BIG FISH GRAND PRIX

Enshrouded

Holstin

The Thaumaturge

Jest nam również bardzo miło poinformować, że w tegorocznym jury – wśród branżowych znakomitości – zasiada w tym roku nasz naczelny, czyli Myszasty. Serdecznie zapraszamy wszystkich w sobotni wieczór na wręczenie nagród i spotkanie z jurorami, które to wydarzenia rozpoczną się od 18.15.