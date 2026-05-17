Ryzen 9 9950X3D w pudełku po Ryzen 9 9950X3D2

Paweł Rudy
2026/05/17 18:11
Redditor twierdzi, że otrzymał procesor AMD Ryzen 9 9950X3D wewnątrz zapieczętowanego pudełka po modelu Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition.

Użytkownik twierdzi, że procesor został zamówiony w sklepie Amazon, a pudełko było fabrycznie zamknięte.

Zdjęcie rzekomo przedstawia opakowanie detaliczne Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, ale widoczny rozpraszacz ciepła wydaje się mieć wygrawerowany napis „9950X3D”.

Kupujący zapytał, czy to pomyłka przy pakowaniu, czy oszustwo, później poinformował, że proces zwrotu został już rozpoczęty.

User nie przedstawił wyraźnych zdjęć samej plomby, przynajmniej nie w treści udostępnionego wątku.

To pozostawia dwie realistyczne możliwości. Albo AMD popełniło błąd przy pakowaniu, albo ktoś podmienił procesor i ponownie zapieczętował pudełko.

Druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna, ale nie można jej potwierdzić na podstawie treści wpisu.

Być może AMD powinno rozważyć inną plombę, na przykład taką z papierowym paskiem do zrywania dla procesorów Ryzen w wersjach pudełkowych, podobną do opakowań stosowanych w niektórych produktach premium.

Odpowiedni pasek, wskazujący na otwarcie, nie powstrzyma każdego oszustwa, ale ułatwiłby wykrycie ponownie zapieczętowanych pudełek, zanim trafią one do kolejnego nabywcy.

Niestety, oznaczałoby to nieco większe koszty opakowania.

