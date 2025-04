Ambitny film science fiction stworzony przez dwóch studentów. Zwiastun The Glass Planet

Udowadniając, że wielki budżet i hollywoodzkie efekty specjalne nie są niezbędne do stworzenia spektakularnego filmu, studenci University of Arizona, Gaël Baup i Matthew Maxim, przyciągają uwagę branży swoim krótkim metrażem The Glass Planet. Ich 30-minutowy film science fiction zadebiutuje 10 maja podczas I Dream In Widescreen — corocznej prezentacji prac dyplomowych wydziału filmowego Uniwersytetu w Arizonie, która odbędzie się w zabytkowym Fox Theatre w centrum Tucson.

The Glass Planet – ambitny projekt science fiction dwóch studentów w zwiastunie

Baup, student kierunku filmowego, napisał i wyreżyserował The Glass Planet, natomiast Maxim, studiujący fizykę, odpowiadał za efekty specjalne, wykorzystując popularne narzędzie Blender.