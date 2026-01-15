Amazon zapowiedział nowy serial science fiction. Z takim nazwiskiem to gwarancja sukcesu?

Platforma streamingowa zamówiła nowy animowany serial dla dorosłych zatytułowany Odd Jobs. Za projekt odpowiadają Mike McMahan oraz Dominic Dierkes, czyli duet znany z takich produkcji jak Star Trek: Lower Decks oraz Spoza układu, którzy pracowali również nad Rick i Morty, a także Star Trek: Short Treks.
Odd Jobs – Amazon zamówił nowy serial animowany od twórcy Star Trek: Lower Decks oraz Spoza układu
Akcja Odd Jobs przenosi widzów do roku 2127. Twórcy przedstawiają przyszłość jako skrajnie przerysowany świat późnego kapitalizmu, w którym wszystko podporządkowane jest aplikacjom i dorywczym zleceniom. Fabuła koncentruje się na niechętnej sobie grupie pracowników „gig economy”, przemierzających futurystyczny Środkowy Zachód Stanów Zjednoczonych i podejmujących się najbardziej dziwnych oraz niebezpiecznych zadań narzucanych przez aplikację o nazwie Odd Jobs.
Animacją serialu zajmie się studio Titmouse, znane między innymi z pracy przy takich tytułach jak Potężna Dziewiątka. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio oraz Ben Kalina, a także Amie Karp. Projekt realizowany jest we współpracy z CBS Studios.
Twórcy serialu tak opisują genezę pomysłu:
Podczas wędrówki przez dzikie tereny przypadkiem natknęliśmy się na portal i trafiliśmy setki lat w przyszłość. Zobaczyliśmy dziwaczne i groteskowe wizje tego, dokąd zmierza ludzkość. Zamiast próbować je powstrzymać, z radością zamieniliśmy je w animowany serial.
GramTV przedstawia:
Nową produkcję chwali również Amazon MGM Studios. Melissa Wolfe, szefowa działu animacji, podkreśla potencjał komediowy i wyobraźnię twórców.
Odd Jobs to ostra, absurdalna i autentycznie zabawna wizja przyszłości, która jest równie chaotyczna, co rozrywkowa. Mike i Dominic stworzyli odważny, nieprzewidywalny świat pełen komicznych bohaterów i nie możemy się doczekać współpracy z CBS Studios oraz Titmouse, aby zaprezentować ten serial widzom Prime Video na całym świecie.
Odd Jobs dołącza do stale rosnącej oferty animacji dla dorosłych na Prime Video, obok takich tytułów jak Niezwyciężony, Hazbin Hotel czy Legenda Vox Machiny. Niestety data premiery serialu nie została jeszcze ujawniona.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!