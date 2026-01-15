Amazon zapowiedział nowy serial science fiction. Z takim nazwiskiem to gwarancja sukcesu?

Platforma streamingowa zamówiła nowy animowany serial dla dorosłych zatytułowany Odd Jobs. Za projekt odpowiadają Mike McMahan oraz Dominic Dierkes, czyli duet znany z takich produkcji jak Star Trek: Lower Decks oraz Spoza układu, którzy pracowali również nad Rick i Morty, a także Star Trek: Short Treks.

Odd Jobs – Amazon zamówił nowy serial animowany od twórcy Star Trek: Lower Decks oraz Spoza układu

Akcja Odd Jobs przenosi widzów do roku 2127. Twórcy przedstawiają przyszłość jako skrajnie przerysowany świat późnego kapitalizmu, w którym wszystko podporządkowane jest aplikacjom i dorywczym zleceniom. Fabuła koncentruje się na niechętnej sobie grupie pracowników „gig economy”, przemierzających futurystyczny Środkowy Zachód Stanów Zjednoczonych i podejmujących się najbardziej dziwnych oraz niebezpiecznych zadań narzucanych przez aplikację o nazwie Odd Jobs.