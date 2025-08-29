Amazon zapowiedział grę, która spodoba się fanom Attack on Titan. Trwają zapisy do beta testów

Studio zapowiedziało swoją nową grę, która otrzymała pierwsze oficjalne materiały.
Amazon Games Montreal ujawniło swój najnowszy projekt. March of Giants to darmowa MOBA łącząca elementy strategii czasu rzeczywistego z widowiskowymi starciami gigantów w alternatywnej, steampunkowej wersji początków XX wieku. Gracze wcielą się w potężnych Goliathanów i będą dowodzić zarówno nimi, jak i tysiącami zwykłych żołnierzy na polu bitwy.
March of Giants – Amazon pracuje nad grą MOBA, która inspirowana jest Attack on Titan
Za produkcję odpowiada Xavier Marquis, były dyrektor kreatywny Rainbow Six Siege, a więc osoba, która ma na koncie jedną z najważniejszych gier sieciowych ostatnich lat. March of Giants ma ambicję rywalizować z największymi tytułami gatunku, a dzięki unikalnym mechanikom oferować coś, czego do tej pory nie miały klasyczne gry z gatunku MOBA.
Xavier Marquis wyjaśnił filozofię stojącą za projektem:
March of Giants reprezentuje naszą wizję przeniesienia epickiej skali wojny do gatunku MOBA. Chcieliśmy stworzyć coś, co zachowa strategiczną głębię tradycyjnych MOB-ów, a jednocześnie wprowadzi innowacyjne mechaniki pozwalające graczom dowodzić ogromnymi armiami i rozstawiać taktyczne struktury na polu bitwy. To projekt pasji naszego zespołu od wielu lat i jesteśmy zachwyceni, że w końcu możemy go zaprezentować graczom – powiedział twórca.
Pod względem klimatu March of Giants wywołuje skojarzenia z Attack on Titan, choć zamiast żołnierzy z napędem ODM na graczy czekają gigantyczne istoty i steampunkowe technologie.
Pierwsze testy gry rozpoczną się już 2 września 2025 roku i potrwają do 10 września. Będzie to zamknięta alfa dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Dostęp można uzyskać poprzez stronę gry na Steamie. Amazon zapowiada jednak, że kolejne testy obejmą także inne regiony.
Podczas alfy gracze sprawdzą 15 gigantów, z których każdy posiada unikalne umiejętności premiujące taktyczne podejście do walki. Na początku dostępnych będzie dziesięciu bohaterów, a kolejnych pięciu odblokuje się wraz z postępami w grze.
