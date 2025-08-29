Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon zapowiedział grę, która spodoba się fanom Attack on Titan. Trwają zapisy do beta testów

Radosław Krajewski
2025/08/29 15:00
0
0

Studio zapowiedziało swoją nową grę, która otrzymała pierwsze oficjalne materiały.

Amazon Games Montreal ujawniło swój najnowszy projekt. March of Giants to darmowa MOBA łącząca elementy strategii czasu rzeczywistego z widowiskowymi starciami gigantów w alternatywnej, steampunkowej wersji początków XX wieku. Gracze wcielą się w potężnych Goliathanów i będą dowodzić zarówno nimi, jak i tysiącami zwykłych żołnierzy na polu bitwy.

March of Giants

March of Giants – Amazon pracuje nad grą MOBA, która inspirowana jest Attack on Titan

Za produkcję odpowiada Xavier Marquis, były dyrektor kreatywny Rainbow Six Siege, a więc osoba, która ma na koncie jedną z najważniejszych gier sieciowych ostatnich lat. March of Giants ma ambicję rywalizować z największymi tytułami gatunku, a dzięki unikalnym mechanikom oferować coś, czego do tej pory nie miały klasyczne gry z gatunku MOBA.

Xavier Marquis wyjaśnił filozofię stojącą za projektem:

March of Giants reprezentuje naszą wizję przeniesienia epickiej skali wojny do gatunku MOBA. Chcieliśmy stworzyć coś, co zachowa strategiczną głębię tradycyjnych MOB-ów, a jednocześnie wprowadzi innowacyjne mechaniki pozwalające graczom dowodzić ogromnymi armiami i rozstawiać taktyczne struktury na polu bitwy. To projekt pasji naszego zespołu od wielu lat i jesteśmy zachwyceni, że w końcu możemy go zaprezentować graczom – powiedział twórca.

GramTV przedstawia:

Pod względem klimatu March of Giants wywołuje skojarzenia z Attack on Titan, choć zamiast żołnierzy z napędem ODM na graczy czekają gigantyczne istoty i steampunkowe technologie.

Pierwsze testy gry rozpoczną się już 2 września 2025 roku i potrwają do 10 września. Będzie to zamknięta alfa dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Dostęp można uzyskać poprzez stronę gry na Steamie. Amazon zapowiada jednak, że kolejne testy obejmą także inne regiony.

Podczas alfy gracze sprawdzą 15 gigantów, z których każdy posiada unikalne umiejętności premiujące taktyczne podejście do walki. Na początku dostępnych będzie dziesięciu bohaterów, a kolejnych pięciu odblokuje się wraz z postępami w grze.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/march-of-giants/announcement

Tagi:

News
PC
zwiastun
Steam
strategia
MOBA
RTS
Amazon
Attack on Titan
Amazon Game Studios
beta testy
strategia czasu rzeczywistego
March of Giants
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112