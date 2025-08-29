Amazon zapowiedział grę, która spodoba się fanom Attack on Titan. Trwają zapisy do beta testów

Amazon Games Montreal ujawniło swój najnowszy projekt. March of Giants to darmowa MOBA łącząca elementy strategii czasu rzeczywistego z widowiskowymi starciami gigantów w alternatywnej, steampunkowej wersji początków XX wieku. Gracze wcielą się w potężnych Goliathanów i będą dowodzić zarówno nimi, jak i tysiącami zwykłych żołnierzy na polu bitwy.

March of Giants – Amazon pracuje nad grą MOBA, która inspirowana jest Attack on Titan

Za produkcję odpowiada Xavier Marquis, były dyrektor kreatywny Rainbow Six Siege, a więc osoba, która ma na koncie jedną z najważniejszych gier sieciowych ostatnich lat. March of Giants ma ambicję rywalizować z największymi tytułami gatunku, a dzięki unikalnym mechanikom oferować coś, czego do tej pory nie miały klasyczne gry z gatunku MOBA.