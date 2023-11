Amazon stawia na bestsellerową powieść fantasy. Jest apetyt na nową franczyzę

Trzej najwięksi streamerzy stanęli swego czasu do rywalizacji o widownię zakochaną w klimatach fantasy. Jak sprawy mają się dzisiaj?

Pierwsze było HBO, którego Gra o tron podbiła serca widowni. Później do walki dołączył Disney z bardzo nieudaną reanimacją Willowa, który był tak słaby, że nie tylko nie doczekał się kontynuacji, ale wręcz zniknął z zasobów streamera. Następnie rękawicę podjął Amazon, który w sumie posiada w swojej ofercie Koło czasu i oczywiście serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Najwyraźniej jego szefowie uznali, że to wciąż za mało, żeby rywalizować z Rodem smoka.

W rezultacie studio zabezpieczyło prawa do ekranizacji bestsellerowego cyklu powieści, który już podbił Stany Zjednoczone i powoli zaczyna się przebijać w Europie, jak również w Polsce. Chodzi o pięcioksiąg zapoczątkowany prze Czwarte skrzydło. Amazon najwyraźniej wiele sobie po tym obiecuje i chyba liczy po cichu na pełnoprawną franczyzę. Autorką książek jest amerykańska pisarka - Rebeka Yarros. Jej dzieło trafiło na listę New York Timesa, a na Tik-Toku rozpętał się istny szał na jej punkcie. Materiały publikowane z tagami nawiązującymi do treści mają w sumie ponad miliard wyświetleń. Nic więc dziwnego, że Amazon był bardzo chętny, żeby wyłożyć sporą sumę na zakup praw.

Amazon nakręci ekranizacje książek Rebeki Yarros

Świat wykreowany przez Yarros czerpie pełnymi garściami z klasycznych powieści fantasy, a opowieść skupia się na królestwie Navarra, w którym dominująca rolę pełni kasta smoczych jeźdźców.