Amazon Prime Video z wieloma nowościami w sierpniu. Poznaliśmy długą listę filmów i seriali

Widzowie zobaczą m.in. The Pickup, nowy sezon Upload i prequel The Terminal List

Amazon ujawnił pierwsze zestawienie nowości na sierpień dla klient ów Amazon Prime Video. To nie jest pełna lista, jednak widzowie już teraz mogą szykować się na kilka głośnych premier.

Już na początku miesiąca Amazon zaproponuje widzom The Pickup, czyli komedię akcji z Eddiem Murphym i Petem Davidsonem w rolach głównych. Widzowie mogą zainteresować się także Lista śmierci: Mroczny wilk – to prequel hitowego The Terminal List. W produkcjach na licencji pojawi się m.in. Bez tlenu z Millą Jovovich, ostatni Tomb Raider oraz Locked, który miał premierę w marcu.