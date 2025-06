Amazon Prime Gaming ze skromną ofertą na czerwiec. Tylko 9 gier, a dwie z nich są już dostępne do odebrania

W ostatnich miesiącach Amazon przyzwyczaił nas, że co miesiąc w ramach Prime Gaming otrzymujemy ponad dwadzieścia, a niejednokrotnie prawie trzydzieści darmowych gier. Najwyraźniej firma uznała, że zbliżające się wakacje to dobry pretekst, aby spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, a nie przed ekranem. Na bieżący miesiąc Amazon przygotował jedynie dziewięć gier, w tym dwa pierwsze są już dostępne do odebrania.