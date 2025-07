Amazon Prime Gaming z nowymi grami w lipcu. Usługa świętuje Prime Day i szykuje duże niespodzianki

Amazon odkrył karty dotyczące oferty na lipiec w Prime Gaming. Tym razem usługa zaoferuje siedem gier, ale wygląda na to, że to nie wszystko i wraz z rozpoczęciem się Prime Day, subskrybenci otrzymają jeszcze więcej gier. Wielkie święto Amazona rozpoczyna się już 8 lipca, czyli za równo tydzień i potrwa do 11 lipca. W ubiegłym roku gracze w ramach Prime Day otrzymali m.in. Suicide Squad: Kill the Justice League oraz Rise of the Tomb Raider.

Zanim jednak dowiemy się, czy i na ten rok Amazon przyszykował niespodzianki, już dzisiaj posiadacze abonamentu mogą pobrać dwie gry, którymi są Boxes: Lost Fragments oraz Paquerette Down the Bunburrows. Z kolei za dwa tygodnie w Prime Gaming odbierzemy ENDLESS Space 2 Definitive Edition i Besiege: The Splintered Sea DLC. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – oferta na lipiec 2025