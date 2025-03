Kolejna darmowa gra od Epic Games Store. Następny prezent dla graczy

Nadszedł kolejny czwartek, a to oznacza możliwość odebrania następnej darmowej grze na Epic Games Store. Sklep rozdał już w tym roku kilka ciekawych tytułów, a kolejna już za chwilę trafi do kolekcji użytkowników komputerów osobistych. Tym razem w sklepie Epic Games przez cały najbliższy tydzień będziemy mogli zdobyć grę Them's Fightin' Herds. Jest to dwuwymiarowa bijatyka od studia Mane6, Inc., w której walczymy fantastycznymi, “koniopodobnymi” stworzeniami. Produkcja zadebiutowała na rynku w maju 2020 roku.

Them's Fightin' Herds jest 2-wymiarową bijatyką z uroczymi zwierzętami w rolach głównych, zaprojektowanymi przez uznaną producentkę kreskówek Lauren Faust. Ale pod tą słodką i milusią powierzchnią czai się prawdziwa naparzanka. Pojedynki rozgrywają się w trybie lokalnym lub online z funkcją kodu sieciowego opartego na wycofywaniu. Usprawniona mechanika potyczek, wraz z dostępnością i głębią gry, tworzą solidny system walki, idealny dla nowicjuszy jak i weteranów!

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmowej grze z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać w ramach prezentu grę Mages of Mystralia. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.