Amazon Prime Gaming z dodatkową grą na koniec maja. Świetnie oceniana produkcja do zgarnięcia

Według oficjalnej rozpiski gier na maj w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming , subskrybenci powinni otrzymać tylko jedną grę, czyli Spirits of Mystery: Whisper of the Past, ale tak się nie stało. Oprócz wspomnianej produkcji usługa ma prezent dla swoich użytkowników i w ramach jeszcze majowej oferty udostępniono bonusowy tytuł. Gracze posiadający wykupionego Amazon Prime Gaming mogą już odebrać za darmo Bramble: The Mountain King , czyli głośną grę niezależną, która zadebiutowała na rynku w kwietniu 2023 roku.

Jeżeli posiadacie wykupiony abonament Amazon Prime Gaming, to Bramble The Mountain King odbierzecie za darmo pod tym adresem. Czasu macie pod dostatkiem, gdyż grę będzie można przypisać do swojego konta Epic Games Store aż do 24 lipca 2024 roku. Z kolei Spirits of Mystery: Whisper of the Past zgarniecie na tej stronie.