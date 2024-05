Amazon Prime Gaming na maj z wielkimi hitami. Aż 9 gier, w tym kolejny Fallout, Tomb Raider i produkcja z Gwiezdnych wojen

Poznaliśmy pełną listę gier, które pojawią się do odebrania w usłudze Prime Gaming w maju. W tym miesiącu Amazon przygotował aż dziewięć gier, w tym kilka bardzo mocnych tytułów. Już teraz subskrybenci mogą odebrać Tomb Raider Game of the Year Edition, a także Lego Star Wars III: The Clone Wars.

Ponadto w kolejnych tygodniach bez żadnych dodatkowych opłat odebrać będzie można Fallout 3: Game of the Year Edition. Amazon niedawno wypuścił pierwszy sezon serialu Fallout, więc najwyraźniej firma zadowolona jest ze współpracy z Bethesdą i oferuje kolejny tytuł w Prime Gaming z tej docenionej serii RPG-ów. Listę gier uzupełnia Dark City: International Intrigue, a także The Forgotten City. Pełną listę ze szczegółami znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – lista gier na maj 2024