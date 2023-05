Amazon Prime Gaming z aż 13 darmowymi grami w czerwcu. Kolejny klasyk RPG w ofercie

Szykuje się kolejna niezła oferta w usłudze Amazon Prime Gaming. Firma ogłosiła tytuły wszystkich gier, które trafią do usługi już w czerwcu. Tym razem na subskrybentów będzie czekać aż 13 produkcji, w tym Neverwinter Nights: Enhanced Edition, SteamWorld Dig 2, Autonauts oraz Roguebook. Pierwsze dwie gry trafią do usługi już 1 czerwca, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w każdy czwartek. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – lista gier na czerwiec 2023