Amazon Prime Gaming oficjalnie na styczeń. Sześć gier dla subskrybentów

Poznaliśmy pełną ofertę Amazon Prime Gaming na bieżący miesiąc – na liście znajdziemy m.in. The Evil Within 2.

Amazon oficjalnie ujawnił pełną ofertę usługi Prime Gaming na bieżący miesiąc. W styczniu posiadacze aktywnego abonamentu Amazon Prime zagrają między innymi w The Evil Within 2 czy Breathedge. Jak zwykle, gry zostaną udostępnione w postaci kluczy na różne platformy, takie jak Steam, Origin czy Battle.Net. Z oferty można będzie skorzystać do końca sierpnia. Poniżej zestawienie!

Amazon Prime Gaming – styczeń 2023

The Evil Within 2

Beat Cop

Breathedge

Lawn Mowing Simulator

Chicken Police – Paint it RED!

Faraway 2: Jungle Escape

Warto zaznaczyć, że zainteresowani nadal mogą odbierać bonusowe produkcje z grudnia w ramach subskrypcji.