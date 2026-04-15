Amazon ma wielki hit. Prime Video już zamówiło kolejny sezon

Platforma nie zrezygnuje z tej produkcji po pierwszej serii.

Do roli młodego Sherlocka Holmesa powróci Hero Fiennes Tiffin, który wciela się w bohatera na długo przed jego legendarnymi sprawami z Baker Street. Twórcy zapowiadają dalsze rozwijanie historii oraz pogłębianie relacji między kluczowymi postaciami.

Platforma Amazon Prime Video oficjalnie zamówiła drugi sezon serialu Młody Sherlock . Produkcja, która przedstawia początki najsłynniejszego detektywa świata, będzie kontynuowana, a za kamerą ponownie stanie Guy Ritchie, odpowiedzialny za reżyserię pierwszego odcinka serialu.

Młody Sherlock ma w sobie tę rzadką magię. Miliony fanów na całym świecie nie tylko oglądają historię detektywistyczną, ale zakochują się w genezie ikony. Guy Ritchie i Matthew Parkhill znaleźli sposób, by młodość Sherlocka była świeża, niebezpieczna i całkowicie wciągająca. Wprowadzili też interesującą interpretację Jamesa Moriarty’ego, która przygotowuje grunt pod to, co dopiero nadejdzie. Nie możemy się doczekać, dokąd zaprowadzą go w drugim sezonie.

Szef globalnej telewizji w Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, podkreślił, że serial trafił w gusta widzów na całym świecie:

Pierwszy sezon przedstawił historię młodego Sherlocka, który trafia na trop sprawy o znacznie większym zasięgu, niż początkowo przypuszczał. Spotkanie z Jamesem Moriartym staje się początkiem wydarzeń, które prowadzą do globalnej intrygi i zmieniają życie bohatera na zawsze. Akcja rozgrywa się w barwnej epoce wiktoriańskiej, łącząc lokalne śledztwa z międzynarodową skalą zagrożenia.

Za projekt odpowiada showrunner Matthew Parkhill, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Wśród producentów znaleźli się także Marc Resteghini, Dhana Rivera Gilbert, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson oraz Harriet Creelman, a funkcje współproducentów wykonawczych objęli Steve Thompson i James Dormer. Za produkcję odpowiada Motive Pictures.

W obsadzie pierwszego sezonu, obok Fiennesa Tiffina, znaleźli się: Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons oraz Colin Firth.

Niestety nie ujawniono daty premiery drugiego sezonu. Możliwe jednak, że nowe odcinki otrzymamy już w drugiej połowie przyszłego roku.