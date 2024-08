Amandla Stenberg nie jest zaskoczona skasowaniem Akolity. Wini toksycznych fanów

Zamierzam być szczera, więc powiem, że nie jest to dla mnie wielki szok. Od chwili ogłoszenia serialu, kiedy był jeszcze w fazie koncepcyjnej i nikt go nawet nie widział, spotykaliśmy się ze wściekłością od niektórych osób. To właśnie wtedy zaczęliśmy doświadczać szaleństwa ze strony ultrakonserwatywnej bigoterii, plucia jadem, uprzedzeń i mowy nienawiści skierowanych w naszą stronę.

To naprawdę na mnie wpłynęło, kiedy po raz pierwszy dostałam tę pracę. Przewidywałam, że może to się stać, ale to nie jest coś, co można w pełni zrozumieć, jakie to uczucie, dopóki nie przydarzy się to tobie. Jednak czuję, że poradziłam sobie z tymi emocjami na różne sposoby, włącznie z tym, że sama o tym mówiłam. W pewnym momencie stało się dla mnie niekwestionowane, że aby być w zgodzie z samą sobą, musiałam zadbać o swój system wartości, wypowiadając się nawet w kontekście pracy dla Disneya.