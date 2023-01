Dead Space Remake – alternatywne zakończenie zobaczymy w trybie Nowa Gra Plus

Zgodnie z zapowiedziami już jutro – 27 stycznia – na rynku zadebiutuje Dead Space Remake. Kilka dni temu, dzięki liście osiągnięć, dowiedzieliśmy się, że odświeżona wersja przygód Isaaca Clarke’a pozwoli graczom zobaczyć alternatywne zakończenie. Deweloperzy z EA Motive postanowili natomiast podzielić się dodatkowymi szczegółami na ten temat, a także udzielić nieco więcej informacji o trybie Nowa Gra Plus.

Twórcy Dead Space Remake dzielą się szczegółami na temat trybu Nowa Gra Plus

Na oficjalnym profilu marki Dead Space pojawił się wpis, w którym ujawniono kilka interesujących informacji. Przede wszystkim twórcy po raz kolejny podkreślili, że odświeżona wersja przygód Isaaca Clarke’a już w dniu premiery będzie mogła pochwalić się wspomnianym trybem Nowa Gra Plus. Czego natomiast można się w nim spodziewać?



Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców we wspomnianym wariancie rozgrywki gracze zmierzą się z nowym Nekromorfem, a także będą mieli okazję odblokować nowy poziom stroju dla głównego bohatera. Ponadto to właśnie w trybie Nowa Gra Plus użytkownicy zobaczą sekretne zakończenie historii, którego istnienie zdradziła lista osiągnięć.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake zadebiutuje już jutro na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.

