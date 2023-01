Marka Dead Space przez lata zaskarbiła sobie sympatię graczy. Fani chętnie powracają do każdej z części kultowych horrorów. Te same osoby czekają również na Dead Space Remake, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Mamy kolejne dobre wieści.

Tryb New Game+ w Dead Space Remake

Twórcy potwierdzili, że Dead Space Remake będzie posiadać tryb New Game+. Deweloperzy nie chcą, by zabawa z grą kończyła się już po jej jednokrotnym przejściu. W rozmowie z redakcją inverse.com scenarzysta – Jo Berry – przyznał, że na ten moment nie może zdradzić zbyt wielu szczegółów. Zapewnił jednak, że fani, którzy zdecydują się po raz kolejny przebrnąć przez historię USG Ishimura, na pewno na tym skorzystają.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na wymienionych platformach 27 stycznia 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.



Najciekawsze artykuły na temat Dead Space Remake: