Dead Space Remake z dodatkowym zakończeniem. Twórcy przygotowali niespodziankę

Dead Space Remake zbliża się wielkimi krokami. Od premiery dzieli nas zaledwie kilka dni, a Electronic Arts i deweloperzy z EA Motive walczą z przeciekami. Kilka dni temu do sieci trafiła natomiast lista osiągnięć, który zdradza dość interesujący szczegół na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a. Wygląda bowiem na to, że twórcy przygotowali pewną niespodziankę.

W Dead Space Remake pojawi się alternatywne zakończenie – zdradza lista osiągnięć gry

Na liście osiągnięć Dead Space Remake nie brakuje oczywiście różnego rodzaju standardowych wyzwań związanych z rozgrywką i postępami fabularnymi. Uwagę przykuwa jednak achievement o nazwie „Reunion”, który – zgodnie z opisem trofeum – zostanie odblokowany po „zobaczeniu alternatywnego zakończenia historii na dowolnym poziomie trudności”.



Wygląda więc na to, że remake Dead Space – w przeciwieństwie do oryginału – będzie zawierać więcej niż jeden finał opowieści. Taka informacja może dodatkowo zachęcić miłośników pierwowzoru do ponownej wycieczki na flagowy okręt górniczy USG Ishimura.



Na koniec przypomnijmy, żeDead Space Remake zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutuje na wymienionych platformach już 27 stycznia, czyli w najbliższy piątek. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.