Alliances: Fate Beckons debiutuje w Talismanie. Pierwsze DLC wyłącznie dla 5. edycji

Alliances: Fate Beckons to pierwsze rozszerzenie przeznaczone wyłącznie dla piątej edycji. DLC wprowadza między innymi nowych wrogów oraz unikalne mechaniki rozgrywki.

Nasze małe studio od prawie 12 lat pracuje nad cyfrową adaptacją planszówki Talisman, a Alliances: Fate Beckons to jedno z najbardziej ekscytujących rozszerzeń, nad jakimi kiedykolwiek pracowaliśmy. Włożyliśmy mnóstwo czasu i serca w to, by wiernie przenieść niesamowite kooperacyjne doświadczenie stworzone przez Avalon Hill i Hasbro do wersji cyfrowej. Nie możemy się doczekać, aż gracze poznają tę zupełnie nową odsłonę Talismana. – przekazał Thomas Longshaw-Young z Nomad Games.