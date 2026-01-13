Allegro Days wystartowało. Pudełkowe gry na PS4 i PS5 w niższych cenach

Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić zaległości. W ramach Allegro Days kupimy bowiem taniej pudełkowe wydania gier przeznaczone na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. W ofercie znajduje się między innymi God of War Ragnarok czy Star Wars Outlaws.
Pudełkowe wydania gier na PS4 i PS5 taniej na Allegro
Wystartowało już pierwsze w 2026 roku Allegro Days. W ramach promocji możemy zamówić pudełkowe wydania gier na PS4 i PS5 w niższych cenach. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej:
- Two Point CAMPUS ENROLMENT EDITION (PS4) – 12,90 zł
- Star Wars Outlaws (PS5) – 92,78 zł
- Metal Gear Solid V The Definitive Experience (PS4) – 64,70 zł
- Dragon Ball Z Kakarot (PS5) – 65 zł
- God of War Ragnarok (PS4) – 99,45 zł
- Prince of Persia The Lost Crown (PS5) – 84 zł
- Surviving the Aftermath (PS4) – 29,99 zł
- Deliver Us The Moon (PS5) – 83,99 zł
- Roadcraft (PS5) – 129,90 zł
- Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4) – 149,45 zł
- Assassin's Creed Shadows (PS5) – 219 zł
- EA Sports FC 26 (PS5) – 177,45 zł
- NBA 2K25 (PS5) – 57,74 zł
