Allegro Days wystartowało. Pudełkowe gry na PS4 i PS5 w niższych cenach

Patrycja Pietrowska
2026/01/13 20:00
Dobra okazja, by uzupełnić kolekcję pudełkowych wydań gier na PlayStation.

Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić zaległości. W ramach Allegro Days kupimy bowiem taniej pudełkowe wydania gier przeznaczone na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. W ofercie znajduje się między innymi God of War Ragnarok czy Star Wars Outlaws.

Allegro Days – gry na PS4 i PS5
Pudełkowe wydania gier na PS4 i PS5 taniej na Allegro

Wystartowało już pierwsze w 2026 roku Allegro Days. W ramach promocji możemy zamówić pudełkowe wydania gier na PS4 i PS5 w niższych cenach. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej:

