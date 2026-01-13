Allegro Days wystartowało. Pudełkowe gry na PS4 i PS5 w niższych cenach

Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić zaległości. W ramach Allegro Days kupimy bowiem taniej pudełkowe wydania gier przeznaczone na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. W ofercie znajduje się między innymi God of War Ragnarok czy Star Wars Outlaws.

Pudełkowe wydania gier na PS4 i PS5 taniej na Allegro

Wystartowało już pierwsze w 2026 roku Allegro Days. W ramach promocji możemy zamówić pudełkowe wydania gier na PS4 i PS5 w niższych cenach. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej: