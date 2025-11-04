Allegro Black Weeks 2025 już ruszyło. Oferty na pudełkowe wydania gier na PS5

Już pod koniec tygodnia na całym świecie wystartują wyprzedaże z okazji Black Friday. Chociaż do tego momentu pozostało jeszcze trochę czasu, Allegro ruszyło już z Black Weeks. W ramach wydarzenia możemy kupić między innymi pudełkowe wydania gier na PlayStation 5 w atrakcyjnych cenach.
Allegro Black Weeks 2025 – pudełkowe gry na PS5 w promocji
Allegro Black Weeks 2025 to dobra okazja, żeby uzupełnić bibliotekę gier na PlayStation 5. Pudełkowe wydania są bowiem dostępne w atrakcyjnych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Warhammer 40,000 Space Marine 2 (PS5) – 169,90 zł
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 168,21 zł
- Silent Hill f (PS5) – 250,88 zł
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga (PS5) – 63,80 zł
- Dragon’s Dogma 2 (PS5) – 79,99 zł
- Balatro Special Edition (PS5) – 97,24 zł
- Tomb Raider IV-VI Remastered (PS5) – 118 zł
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (PS5) – 149 zł
- Mafia The Old Country (PS5) – 171,08 zł
- The First Berserker Khazan (PS5) – 172,23 zł
- EA Sports F1 25 (PS5) – 180,02 zł
- Gran Turismo 7 (PS5) – 143,88 zł
- The Invincible (PS5) – 78,33 zł
- God of War Ragnarok (PS5) – 144,50 zł
