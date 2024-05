Alien: Romulus na kolejnych zdjęciach. Jeszcze lepsze spojrzenie na Obcego

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z Alien: Romulus, czyli kolejnego filmu o Obcym, który trafi do kin tego lata. Niedawno Disney i 20th Century Studios zaprezentowały pierwsze zdjęcie głównego antagonisty, którego wygląd będzie podobny do oryginalnych ksenomorfów z innych produkcji z serii. Teraz za sprawą serwisu Entertainment Weekly udostępniono kolejne dwa zdjęcia, a jedno z nich daje jeszcze lepsze spojrzenie na popularnego Obcego.

Alien: Romulus – nowe zdjęcia z filmu i lepsze spojrzenie na Obcego

Na pierwszym z ujęć możemy zobaczyć ksenomorfa, który staje twarzą w twarz z jedną z postaci. Możemy się domyślać, że nie przeżyje tego starcia z kosmitą, więc zapewne nie jest to żaden z głównych bohaterów. To jak do tej pory najlepsze spojrzenie na antagonistę Alien: Romulus.