Obcy z Alien: Romulus na pierwszym zdjęciu. Disney pokazał nową wersję ksenomorfa

Tego lata do kin trafi nowa część Obcego, za którą tym razem będzie odpowiadał Fede Álvarez, specjalizujący się w kinie grozy. Możemy więc spodziewać się zupełnie innego podejścia do serii, niż miało to miejsce w ostatnich filmach od Ridleya Scotta. Obcy ma stanowić równie wielkie zagrożenie, co w pierwszej części, w której bohaterką była Ellen Ripley, więc wygląd potwora musi być bardziej przerażający. Na pierwszym zwiastunie Alien: Romulus tylko na ułamek sekundy zaprezentowanego Obcego. Teraz otrzymaliśmy lepsze spojrzenie za sprawą nowego zdjęcia, które pokazuje krwiożerczego kosmitę z innej perspektywy.

Alien: Romulus – pierwsze zdjęcie prezentujące Obcego

Na pełną prezentację Obcego będziemy musieli poczekać prawdopodobnie do kolejnego zwiastuna. Na poniższym zdjęciu możemy się jednak przyjrzeć tytułowemu antagoniście, który nie będzie znacząco się różnił od klasycznych przedstawicieli gatunku ksenomorfów.