Alien: Rogue Incursion trafi na PS5 i PC w wersji bez VR. Jedna z najlepszych gier z Obcym możliwa do ogrania bez gogli

Evolved Edition będzie dostępna w dwóch wariantach – standardowym, zawierającym samą grę, oraz Deluxe, w którym znajdą się dodatkowo: pancerz i broń w niebieskim kamuflażu oraz cyfrowy artbook The Art of Alien: Rogue Incursion. Warto dodać, że produkcja od dnia premiery będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Oryginalna wersja VR zebrała dobre recenzje, osiągając 78 punktów na Metacritic w wersji na PC VR i 74 punkty na PS VR2. Survios liczy, że wersja bez VR poszerzy grono odbiorców, szczególnie że gra stanowi pierwszy rozdział większej historii.

Jak informują twórcy, Rogue Incursion to początek dwuczęściowej opowieści, której kontynuacja jest już w produkcji. W pierwszej części gracze trafiają na tajemniczą planetę Purdan i odkrywają sekrety ukryte w placówce GES na LV-354. Choć fabuła stanowi zamkniętą całość, kończy się mocnym cliffhangerem, który przygotowuje grunt pod kolejne, jeszcze bardziej niebezpieczne wyzwania dla głównej bohaterki, Zuli.

Przeżyj uniwersum filmów Obcy jak nigdy dotąd – w nowej odsłonie przygotowanej dla wszystkich użytkowników PC. Alien: Rogue Incursion to zupełnie nowy tytuł akcji z elementami horroru, osadzony w kultowym świecie serii, w którym wcielisz się w Zulę Hendricks – byłą Kolonialną Marines, zdeterminowaną, by ujawnić tajne eksperymenty korporacji Weyland-Yutani. Na niebezpiecznej misji na niezbadanej planecie Purdan, Zuli towarzyszy syntetyczny towarzysz Davis 01. Razem muszą przeniknąć do zainfekowanego ośrodka badawczego Gemini Exoplanet Solutions i przetrwać w obliczu najbardziej przebiegłych Ksenomorfów, jakie kiedykolwiek stworzono – wykorzystując zarówno umiejętności skradania się, jak i potężny arsenał.

CZĘŚĆ PIERWSZA DWUCZĘŚCIOWEJ HISTORII

Walka Zuli zaczyna się tutaj: część pierwsza tej porywającej historii wrzuca cię w brutalny świat Obcego, gdzie odkryjesz mroczne sekrety ukryte w placówce GES na planecie LV-354 – tajemniczym globie Purdan. Ten rozdział opowiada zamkniętą fabularnie historię, jednak kończy się mocnym cliffhangerem, który sprawi, że z niecierpliwością będziesz wypatrywać kontynuacji. W drugiej części Zula zmierzy się z nowymi wyzwaniami i jeszcze śmiertelniejszymi przeciwnikami – czytamy w opisie gry na Steam.