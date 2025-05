Alice in Chains odwołuje trasę koncertową. Powodem jest stan zdrowia perkusisty

Na niektórych z odwołanych koncertów jako support miał wystąpić zespół Chained Saint. Wszystkie koncerty zaplanowane na maj zostały już usunięte z oficjalnej strony zespołu. Na ten moment nadal widnieje tam jednak występ zaplanowany na 5 lipca w Birmingham (Anglia), w ramach wydarzenia „Back to the Beginning” z udziałem Ozzy’ego Osbourne’a i Black Sabbath.

Alice in Chains to amerykański zespół grunge'owy i rockowy, założony w Seattle w 1987 roku. Grupa jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli sceny grunge, obok takich grup jak Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden. Ich muzyka łączy ciężkie riffy, mroczne teksty oraz charakterystyczny wokal Layne'a Staleya i gitarowe solo. Do najbardziej znanych utworów zespołu należą między innymi "Man in the Box", "Would?", "Rooster" oraz "Down in a Hole". Alice in Chains zyskało dużą popularność na początku lat 90. i do dziś cieszy się dużym uznaniem wśród fanów rocka i grunge'u.