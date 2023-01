Alec Baldwin oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci na planie filmu Rust

Z kolei David Halls przyznał się do nieostrożnego użycia broni, podając Baldwinowi pistolet bez żadnych ostrzeżeń. Asystent reżysera uniknie więzienia, otrzymując jedynie wyrok sześciu miesięcy w zawieszeniu.

Gdyby którakolwiek z tych trzech osób – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed lub David Halls – wykonała swoją pracę, Halyna Hutchins wciąż by żyła. To takie proste. Dowody wyraźnie wskazują na przestępczy brak poszanowania bezpieczeństwa na planie filmu „Rust”. W Nowym Meksyku nie ma miejsca na plany filmowe, które nie traktują poważnie zaangażowania naszego stanu w bezpieczeństwo publiczne i obchodzenia się z bronią – powiedziała Andrea Reeb, prokurator wyznaczony przez Carmack-Altwies do nadzorowania sprawy.