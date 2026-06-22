Albion Online zapowiada lipcowe wydarzenie Keeper Uprising. Przed graczami sezon pełen misji i nagród

Studio odpowiedzialne za Albion Online zapowiedziało nowe wydarzenie na żywo, które rozpocznie się już 4 lipca. Wydarzenie zatytułowane Keeper Uprising będzie towarzyszyć całemu 33. sezonowi gildii i zaoferuje graczom specjalne misje, unikalne nagrody oraz możliwość odkrycia tajemnicy nowego zagrożenia rozprzestrzeniającego się po świecie gry.

Albion Online zapowiada nowe wydarzenie

Jednym z głównych elementów sezonu będzie zapowiedziane w ubiegłym tygodniu Keeper Uprising, określane przez twórców jako “wyjątkowe, trwające przez cały sezon wydarzenie na żywo”. W jego ramach gracze będą uczestniczyć w specjalnych misjach, które odkryją historię mogącą na zawsze zmienić świat Albionu. Wydarzenie przyniesie również nowe możliwości rozwoju w ramach Conqueror’s Challenge, oferując unikalne nagrody dostępne wyłącznie podczas jego trwania.