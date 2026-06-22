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Albion Online zapowiada lipcowe wydarzenie Keeper Uprising. Przed graczami sezon pełen misji i nagród

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/22 11:10
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Albion Online szykuje nowe wydarzenie dla graczy.

Studio odpowiedzialne za Albion Online zapowiedziało nowe wydarzenie na żywo, które rozpocznie się już 4 lipca. Wydarzenie zatytułowane Keeper Uprising będzie towarzyszyć całemu 33. sezonowi gildii i zaoferuje graczom specjalne misje, unikalne nagrody oraz możliwość odkrycia tajemnicy nowego zagrożenia rozprzestrzeniającego się po świecie gry.

Albion Online
Albion Online

Albion Online zapowiada nowe wydarzenie

Jednym z głównych elementów sezonu będzie zapowiedziane w ubiegłym tygodniu Keeper Uprising, określane przez twórców jako “wyjątkowe, trwające przez cały sezon wydarzenie na żywo”. W jego ramach gracze będą uczestniczyć w specjalnych misjach, które odkryją historię mogącą na zawsze zmienić świat Albionu. Wydarzenie przyniesie również nowe możliwości rozwoju w ramach Conqueror’s Challenge, oferując unikalne nagrody dostępne wyłącznie podczas jego trwania.

GramTV przedstawia:

Twórcy przygotowali także zmiany dotyczące generowania Punktów Sezonowych w Sezonie Gildii. Jak wyjaśniono we wpisie na forum, celem jest zwrócenie większej uwagi na terytoria o średniej jakości oraz lepsze rozłożenie aktywności graczy na całej mapie. W związku z tym generowanie Punktów Sezonowych za terytoria zostało bardziej wyrównane, obniżono koszty utrzymania kontroli nad terytoriami, zwiększono wytrzymałość Kryjówek oraz wprowadzono szereg innych zmian balansujących.

Nowy sezon rozpocznie się 4 lipca i potrwa do 31 sierpnia, natomiast Finałowy Dzień Inwazji odbędzie się 29 sierpnia.

Albion Online to sandboksowe MMORPG, w którym cały świat, ekonomia i rozwój postaci są napędzane przez graczy. To gra, w której gracze sami decydują kim są, bez wybierania klasy. Założony ekwipunek i umiejętności definiują to kim staje się użytkownik. W Albion Online można eksplorować świat, walczyć w trybie PvP, tworzyć i handlować, budować własną wyspę oraz dołączać do gildii i podbijać terytoria. Produkcja jest darmowa z opcjonalnymi płatnościami.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/21/the-mop-up-albion-online-teases-a-new-july-event/

Tagi:

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gra wieloosobowa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Adeptus
Gramowicz
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112